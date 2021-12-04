يستضيف ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية قمة منتظرة بين مصر والجزائر في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

ضمن المنتخبان التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كليهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية.

هذا الأمر يضفي أهمية إضافية للمباراة، حيث سيرغب كلٍ منهما في تحقيق الفوز وفك الارتباط بينهما من جهة، ولتلافي مواجهة منتخب المغرب القوي في ربع نهائي كأس العرب 2021.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر والجزائر؟

موعد مباراة مصر والجزائر هو يوم الثلاثاء القادم 7 نوفمبر 2021 على ستاد الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.