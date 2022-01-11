موعد مباراة مصر القادمة في أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب رومدي أدجيا، مباراة هامة تجمع بين منتخب مصر، ومنتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري، افتتح مشواره في البطولة، بأداء مخيب للآمال، أمام نظيره النيجيري انتهى بهزيمة بهدف دون رد، وسيدخل المباراة القادمة بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آماله في الوصول للدور القادم.

على الجانب الآخر منتخب غينيا بيساو، تعادل في أولى مباريات أمام السودان، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفراعنة للاقتراب من التأهل لدور الـ 16 عن المجموعة الرابعة.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة مصر وغينيا بيساو، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو؟

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو هو السبت الموافق 15 يناير 2022، على ملعب رومدي اديجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.