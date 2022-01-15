موعد مباراة مصرالقادمة في أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد أحمدو أهيدجو، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب مصر، وشقيقه السودان، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بهزيمة من نيجيريا بهدف دون رد، ولكنه عاد وحقق فوزًا ثمينًا على غينيا بيساو في الجولة الثانية ليحافظ على آماله في الوصول إلى الدور القادم، وسيحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام السودان لضمان الوصول لدور الـ 16.

على الجانب الآخر، منتخب السودان تعادل في أولى مبارياته أمام غينيا بيساو، ثم خسر أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل، وسيطمح صقور الجديان لتقديم أداء مشرف أمام الفراعنة، والحفاظ على الفرصة الأخيرة في الوصول للدور القادم، في حال الفوز على مصر وخسارة غينيا بيساو من نيجيريا.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة مصر والسودان، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مصر والسودان؟

موعد مباراة مصر والسودان هو الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.