موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين

محمد مصطفي

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا يوم السبت 6 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل

كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019 سيئة إلى حدٍ ما، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب ساحل العاجل، لكنه استفاق ونجح فى تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافنا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.

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موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على ترتيب مجموعة وموعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مصر - جنوب إفريقيا استاد القاهرة الدولي السبت 6 يوليو 2019 ميلادياً،

3 ذو القعدة 1440، 21:00 مصر، 22:00 السعودية ماجيتي نداى beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركز حراسة المرمى محمد الشناوي، محمود جنش، أحمد الشناوي الدفاع عمر جابر، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء الوسط وليد سليمان، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، علي غزال، نبيل عماد دونجا، عمرو وردة الهجوم مروان محسن، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، أحمد علي

لا يوجد غيابات في صفوف الفراعنة قبل مواجهة جنوب إفريقيا المرتقبة لافي دور الـ16 بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب خافيير أجيري جاهزة لخطف الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

الفراعنة في مواجهة أمام جنوب أفريقيا بدور الـ ١٦ من كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر ٢٠١٩#ThePharaohs pic.twitter.com/WxwfgTF860 — National Football Team (@Pharaohs) July 2, 2019

لن يغير المدرب المكسيكي الطريقة والأسماء الذي اعتمد عليها مع الفريق في دور المجموعات، وسيدفع بأحمد حجازي ومحمود علاء كثنائي في عمق الدفاع، وسيعود طارق حامد في وسط الميدان بجانب محمد النني، وسيقود هجوم المنتخب المصري مروان محسن، وخلفه الثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

محمد النني - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

مروان محسن

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب جنوب إفريقيا

المركز قائمة منتخب أوغندا حراسة المرمى دارين كيت، رونوين ويليامز، بروس بفوما الدفاع ثولاني هلاتشوايا، ريفالدو كويتزي، بوهلي مخوانازي، رامالوي مفاهيليلي، سيفيسو هلانتي، دانييل كاردوسو، ثامسانكا مكيزي، إينوسنت مايلا الوسط ديان فورمان، ثولاني سيريرو، سيبوسيسو فيلاكازي، هلومفو كيكانا، بونجاني زونجو، ثيمبا زواني، كاموهيلو موكوتجو، سامويل مابوندا، فورتوني ماكارينجي، بين موتشواري الهجوم بيرسي تاو، كيرميت إيراسموس، كيجان دوللي، ليبوهانج مابوي، ليبو موثيبا، ثيمبينكوسي لورش، لارش فيلدفيك

لن يغيب عن منتخب جنوب إفريقيا أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة منتخب مصر، ولكن سيفتقد الفريق الجناح الأيسر ثيمبا زواني للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

The fixture list you've all been waiting for. 📊



Here's how the tournament tree looks, with all round of 16 teams drawn.#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OYSqeYuPAm — CAF (@CAF_Online) July 2, 2019

سيبدأ المدرب ستيوارت باكستر بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بوهلي مخوانازي وثولاني هلاتشوايا كثنائي قلب دفاع، وسيعتمد على ليبو موثيبا وبيرسي تاو لقيادة هجوم الفريق أمام الفراعنة.

التشكيل | 4-4-2