موعد مباراة مصر ضد توجو العودة في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات التي ستنقل مباراة الفراعنة الهامة؟

يسافر منتخب مصر لمواجهة نظيره توجو على ملعب كيجيه بالعاصمة لومي، وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز بصعوبة في القاهرة على توجو، ليتساوى مع جزر القمر بخمس نقاط لكل منهما في صدارة ترتيب المجموعة.

ستسعى كتيبة حسام البدري للفوز الأول لها خارج الديار في ولاية مدرب الأهلي الأسبق، وبالتبعية وضع القدم الأول في البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون.

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بالطبع سيستمر غياب محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا وصحيح أن ذلك سيؤثر سلبًا على الفراعنة ولكن لن تتوقف الآمال عن العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب مصر وتوجو؟

موعد مباراة منتخب مصر أمام توجو هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442، على ملعب كيجيه.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو؟

تبث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 7 لنقل مباراة مصر وتوجو.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - توجو الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 كيجيه

التشكيل المتوقع لمصر

يتوقع أن يعتمد حسام البدري على تشكيل مقارب لما اعتمد عليه في مباراة القاهرة، مع إقحامه لطارق حامد لضمان القوة الدفاعية خارج الديار.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - محمد هاني

طارق حامد - محمد النني

أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

التشكيل المتوقع لتوجو

من المتوقع أن يعتمد المدرب كلود لورا على نفس تشكيلته في مباراة القاهرة، وستكون على النحو الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

مالكولم باركوم

لاوسون - داكونام - كانجنيفي تشاتشيو - كلوسه أجبوزو

سونو - أتشو

بيبو - أييتي - لابا كودجو

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