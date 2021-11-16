موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

أنهى المنتخب السعودي، الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، متصدرًا مجموعته، بعد الفوز على فيتنام.

ويستعد الأخضر لخوض تحدٍ جديد، بمشاركته في بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفه قطر، والتي تقام في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة، بالمجموعة الثالثة رفقة كل من، المغرب، الأردن بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

وسيخوض الأخضر أولى مبارياته في كأس العرب 2021، أمام منتخب الأردن، وسنتعرف معًا في التقرير التالي من موقع جول، موعد تلك المباراة والقنوات الناقلة لها.

ما هو موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب؟

موعد مباراة السعودية أمام الأردن، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021، هو الأربعاء 1 ديسمبر 2021، على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن؟

تذاع مباريات بطولة كأس العرب 2021 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة مفتوحة، وبالطبع ستذاع مباراة السعودية والأردن عن طريقها.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.