موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد مالاوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

يستكمل منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بمواجهة ضد مالاوي، تقام في الجولة الثالثة على أرض الفراعنة ووسط جماهيرهم.

فاز المنتخب المصري بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد منتخب إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف.

خسر الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية من منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهدافٍ مقابل هدف، ليتأكد رحيل المدرب إيهاب جلال الذي كان مقرر بعد مباراة إثيوبيا، وينتظر فقط الإعلان الرسمي.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ما هو موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

لم تتحدد مواعيد مباريات الجولة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، لكن من المنتظر أن تقام في سبتمبر القادم.

وسيكون الموعد المبدئي لمباراة مصر ومالاوي هو 19 سبتمبر 2022، وفي انتظار تحديد الموعد النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.