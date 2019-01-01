موعد مباراة مصر ضد الكونغو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وأهم الأرقام

محمود جمال

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 23 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

انتصر الفراعنة في مُستهل مشوارهم في البطولة الإفريقية على حساب منتخب المحاربون بهدف دون رد، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المحليين والمحترفين، وسيدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، يذكر أن أصحاب الأرض متواجدين على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.

يخوض الشياطين الحُمر أولى مبارياتهم في الكان أمام المنتخب الأوغندي يوم السبت باستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، وخاض المنتخب وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام المنتخب الكيني وحُسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن نجحوا في حسم وصافة المجموعة السابعة في التصفيات برصيد تسع نقاط .

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موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مصر - الكونغو الديمقراطية استاد القاهرة الدولي الأربعاء 26 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440، 22:00 مصر، 23:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركز قائمة منتخب مصر حراسة المرمى محمد الشناوي، محمود جنش، أحمد الشناوي الدفاع عمر جابر، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء الوسط وليد سليمان، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، علي غزال، نبيل عماد دونجا الهجوم مروان محسن، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، عمرو وردة



لن يغيب عن الفراعنة في مباراة الجولة الثانية امام الكونغو أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب خافيير أجيري لخوض هذه المواجهة.

لاعبنا @Hegazi يشارك في تدريبات اليوم بعد ارتدائة القناع الواقي 👏🏻💪🏻 pic.twitter.com/7DTfXATiJI — National Football Team (@Pharaohs) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

من المتوقع أن يجمع المدرب المكسيكي بتشكيل المباراة السابقة، وسيدفع بأحمد حجازي ومحمود علاء في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثنائي محمد النني، طارق حامد، وسيقود خط هجوم الفراعنة مروان محسن رفقة محمود حسن تريزيجه ومحمد صلاح.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

محمد النني - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

مروان محسن

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو

المركز قائمة منتخب الكونغو حراسة المرمى بارفيت مانداندان انتوني موسي، لي لي ماتامبي الدفاع ديوما شاباني، ديوس ايساما،كريستيان لوينداما، آرثر ماسواكو، نغوندا، فابريس نساكالا، مارسيل تيسيراند، بوبو أنجيندا الوسط ميرفيل بوكادي ، جيانيلي امبولا، تشانسيل مانغولو، بول مبوكو، تريسور مبوتو، يوسف مولومبو، آرون تشيبولا الهجوم بريت اسومبالانجا، سيدريك باكامبو، يانيك بولاسي، جوناثان مبانجي، ايليا ميشاك

لن يغيب عن منتخب جمهورية الكونغو أي لاعب بسبب الإصابة في هذا اللقاء، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب فلورنت أبينجي امام لقائع مع الفراعنة.

سيبدأ المدرب الوطني بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بمارسيل تيسراند وكريستيان لوينداما فى قلب دفاع، وسيعتمد على الثلاثي شانسيل مبيمبا وميشاك إيليا وباكامبو لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-3