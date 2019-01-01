موعد مباراة مصر القادمة ضد أوغندا في كأس الأمم الإفريقية

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وأوغندا يوم الأحد 30 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 27 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.

استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل، وأصبح المنتخب لا يحتاج سوا التعادل فقط في هذا اللقاء ليضمن رسميًا الوصول إلى الدور القادم.

رجل رائع - رجل مخيب | مصر × الكونغو الديمقراطية

موعد مباراة مصر ضد أوغندا والقنوات الناقلة

مصر تتخطى الكونغو بثنائية وتتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا