موعد مباراة مصر ضد أوغندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مصر وأوغندا يوم الأحد 30 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 27 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.

استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل، وأصبح المنتخب لا يحتاج سوا التعادل فقط في هذا اللقاء ليضمن رسميًا الوصول إلى الدور القادم.

رجل رائع - رجل مخيب | مصر × الكونغو الديمقراطية

موعد مباراة مصر ضد أوغندا والقنوات الناقلة

مصر تتخطى الكونغو بثنائية وتتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أوغندا - مصر استاد القاهرة الدولي الأحد 30 يونيو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركز حراسة المرمى محمد الشناوي، محمود جنش، أحمد الشناوي الدفاع عمر جابر، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء الوسط وليد سليمان، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، علي غزال، نبيل عماد دونجا الهجوم مروان محسن، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، أحمد علي

لا يوجد غيابات في صفوف الفراعنة قبل مباراة أوغندا في آخر جولات دور المجموعات بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون كافة الأسماء متاحة أمام المدرب خافيير أجيري لخوض هذه المواجهة.

لقطات من ليلة حسم الفراعنة للصعود لدور الـ 16 📷👀 #TotalAFCON2019 #ThePharaohs pic.twitter.com/UaHyozSS2H — National Football Team (@Pharaohs) June 26, 2019

سيبدأ المدرب المكسيكي بنفس التشكيل الذي خاض به المبارتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونغو، وسيدفع بأحمد حجازي ومحمود علاء كثنائي قلب دفاع، ومحمد النني وطارق حامد كثنائي وسط مدافع، وسيتولى قيادة هجوم المنتخب المصري مروان محسن، ويأتي خلفه الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

محمد النني - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

مروان محسن

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب أوغندا

المركز قائمة منتخب أوغندا حراسة المرمى دينيس أونيانجو، روبيرت أودونجكارا، جمال سالم الدفاع جودفري والوسيمبي، حسن واسوا، نيكولاس وادادا، جوزيف أوشايا، إيزاك موليم، مرشد جوكو، تيموثي أواني، بفيس موجابي، رونالد موكيبي الوسط فاروك مييا، خالد أوتشو، لواجا كيزيتو، إبراهيم جوما، موسيس ويسوا، تاديو لوانجا، ألان كاتيريجا، ميكايل أزيرا، كايرايزستون نتامبي الهجوم ايمانويل اوكوي، ديريك نسيبامبي، آلان كيامباد، باتريك كادو، عبدول لومالا، أليكسيس بباكا

لن يغيب عن منتخب أوغندا أي لاعب بسبب الإصابة في هذا اللقاء، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف قبل مواجهة المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

سيبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بحسن واسوا ورونالد موكيبي فى عمق دفاع المنتخب الأوغندي، وسيعتمد على باتريك كادو في الأمام لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-3