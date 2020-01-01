موعد مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

سيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره نورويتش سيتي، في مباراة ستجرى بينهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وتأهل اليونايتد لهذا الدور، بعد أن تمكن في الدور السابق من تحقيق انتصار عريض على حساب ديربي كاونتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بثلاثة أهداف في مقابل لا شيء.

بينما أطاح نورويتش سيتي بنظيره توتنهام من الدور ثمن النهائي، بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وسيستضيف ملعب كارو رود اللقاء الذي سيكون هامًا بالنسبة للفريقين، وخاصةً لمانشستر يونايتد ، الذين يمنون النفس بالتتويج بلقب الكأس.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد المباراة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي يوم السبت 27 يونيو 2020 الموافق السادس من ذي القعدة 1441 هجريًا، وذلك على ملعب كارو رود.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة نورويتش سيتي - مانشستر يونايتد كارو رود السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيخوض لاعبو مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات جيدة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الفريق سيفتقد لخدمات لاعبه فيل جونز الذي لايزال لم يتعاف من الإصابة التي يُعاني منها، كذلك سيغيب أكسيل توانزيبي للإصابة أيضًا.

ويُنتظر أن يبدأ مدرب الفريق سولشاير بتشكيلته المُعتادة نظرًا لأهمية اللقاء..

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - أرون وان بيساكا

نيمانيا فيديتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لنورويتش سيتي؟

من جهته يُعاني المدرب دانييل فاركي من غيابات بارزة قد تعوقه عن تحقيق هدفه بالفوز على مانشستر يونايتد وبلوغ الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم جرانت هانلي وزيمرمان ودرميتش وسام بيرام.

Last night marked Alex Tettey's 2️⃣0️⃣0️⃣th league start for #NCFC 👏 pic.twitter.com/Cz6Cc9SxCW — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 25, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

تيم كرول

جمال لويس - بن جودفري - تيم كلوزه - ماكس آرونز

كيني ماكلين - أليكساندر تيتي

تود كانتويل - أوندري دودا - لوكاس روب

تيمو بوكي