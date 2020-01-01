موعد مباراة مانشستر يونايتد وساثامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ساوثامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ساوثامبتون ، يوم الإثنين القادم، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى اليونايتد إلى تحقيق الفوز في المباراة من أجل مواصلة نتائجه الجيدة مؤخرًا، وذلك بعد أن نجح في تحقيق فوز عريض على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الماضية.

وفي المقابل يأمل ساوثامبتون في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر، على أمل تحسين مركزه في المسابقة، بعد التعادل الأخير الذي حققه أمام إيفرتون بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما لحساب ذات الجولة.

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ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد فريق القديسين في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

والآن نستعرض معًا في التقرير التالي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون ، يوم الإثنين الموافق 13 يوليو لعام 2020، 22 ذو القعدة 1441 هجريًا، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ساوثامبتون أولد ترافورد الإثنين 13 يوليو 2020،

22 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيغيب عن مانشستر يونايتد في مواجهته المقبلة أمام ساوثامبتون ، الحارس لي جرانت بسبب الإص فيل جونز وأكسل توانزيبي..

بينما ستكون باقي صفوف الفريق مكتملة في مباراة الإثنين ومستعدة لتحقيق الفوز والاستمرار في نسق الفريق الجيد بالآونة الأخيرة.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

فيديتش- بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لساوثامبتون؟

في المقابل، سيفتقد فريق ساوثامبتون لخدمات لاعبه موسى دجينيبو وسفيان بوفال، ويان فاليري ويانيك فيسترجارد في مواجهته المنتظرة على ملعب أولد ترافورد.

لكن ذلك لن يوقف طموحات رجال المدرب رالف هازنهاتل نحو الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

التشكيل | 4-4-2

أليكس ماكارثي

ريان بيرتراند - جاك ستيفينز- يان بيدناريك - كايل ووكر بيترز

ناثان ريتموند - جيمس وورد براوس - أوريول روميو - ستيوارت أرمسترونج

تشي آدامز - داني إنجز