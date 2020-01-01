موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مان سيتي القادمة ضد واتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب فيكارج رود

سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره واتفورد يوم الثلاثاء القادم على ملعب فيكارج رود، وذلك برسم منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، والذي ضمن الحصول عليه، بعد فوزه في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية على حساب فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، فإن واتفورد يحتل المركز السابع عشر في سلم الترتيب برصيد 34 نقطة، وذلك بعد خسارته العريضة على يد وست هام في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب لندن الأولمبي.

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وكانت نتيجة مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة، قد انتهت بفوز ساحق لرجال المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد واتفورد؟

موعد مباراة مان سيتي ضد واتفورد هو يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 30 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب فيكارج رود.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستنقل أحداث المباراة عبر القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - واتفورد ملعب فيكارج رود الثلاثاء 21 يوليو 2020،

30 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

سيفتقد فريق مانشستر سيتي لخدمات لاعبه سيرخيو أجويرو الذي لايزال لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في السابق، كذلك سيغيب كلاوديو برافو لنفس السبب، بينما ستكون كتيبة المدرب بيب جوارديولا مكتملة الصفوف.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودريجو - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لواتفورد؟

وسيغيب عن فريق واتفورد جيرارد دولوفيو وداريل يانمات وإيزاك ساكسيس وإتيان كابو للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

بن فوستر

آدم ماسينا - كريج داوسون - كريستيان كاباسيلي - كيكو فيمينا

ويل هيوز - توم كليفرلي

داني ويلبيك - عبد الله دوكوري - إسماعيلا سار

تروي ديني