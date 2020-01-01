موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يتقابل العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس كاراباو ، وذلك على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 4 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة ديربي مانشستر، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يتواصل غياب ليروي ساني المصاب منذ بداية الموسم عن ديربي مانشستر، وكذلك سيفتقد مانشستر سيتي لابورت لنفس السبب، أما محرز وكانسيلو فمن المتوقع لحاقهم باللقاء.

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🔵 #السيتي pic.twitter.com/bQw0tIQOmM — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 24, 2020

سيقوم جوارديولا بالتأكيد بالمداورة في التشكيل كما اعتاد، خاصةً بعد الفوز في الذهاب بالثلاثة، ففي حراسة المرمى سيدفع بحارس الكؤوس كلاوديو برافو، وأمامه سيتواجد ووكر وستونز وفيرناندينيو وزينتشينكو، وفي الوسط سيبدأ الإسباني بروردي ودي بروينه وجوندوجان، أما الهجوم فسيقوده جيسوس وعلى يمينه بيرناردو سيلفا وعلى يساره ستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أوليكساندر زينتشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر

إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - بيرناردو سيلفا

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من غياب العديد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم ماكتوميناي وتوانزيبي وبوجبا وماركوس روخو وفوسو مينساه وماركوس راشفورد.

🗣 أولي: "ينتظرنا أسبوع صعب بعد شهرين كانا أصعب للغاية."



"لدينا مباراتين قبل أن نحظى بفترة استراحة قصيرة، لذلك سيتعين على اللاعبين التحلي بالقوة من أجل المواجهتين المتبقيتين" #يونايتد pic.twitter.com/h6xqlY8bfY — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 27, 2020

من المتوقع أن يبدأ سولشار بتشكيله الأساسي لتلافي الخروج بنتيجة ثقيلة أخرى على الأقل، ولم لا؟ قد يحقق الريمونتادا والمفاجأة ويعود من ملعب الاتحاد ببطاقة النهائي.

التشكيل | 4-2-3-1