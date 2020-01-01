موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مان سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي ، يوم الخميس المقبل، وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية، إثر خسارة السيتي، ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد تشيلسي بهدف لهدفين.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب.

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ويُنتظر أن يقوم فريق مان سيتي بإعداد ممر شرفي للاعبي الليفر وجهازه الفني وذلك احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي؟

ستٌقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الخميس 2 يوليو 2020 الموافق 11 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد مان سيتي على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

وسنكون على موعد مع البث الكتابي المباشر عبر الإنترنت الذي سيأتيكم من جول، وستنطلق أحداثه قبل بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليفربول ملعب الاتحاد الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلاً عن شيردان شاكيري.

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شاهد ما وراء كواليس أول حصة تدريبية للريدز بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في حلقة من داخل التدريبات الجديدة! 💪 pic.twitter.com/sk5P9YfRNM — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 30, 2020

ومن المتوقع أن يخوض مدرب الريدز يورجن كلوب المباراة بتشكيلته المعتادة في تواجد الثلاثي الهجومي صلاح مع فيرمينو وماني، ومن خلفهما كيتا وفابينيو وهندرسون، ورباعي الدفاع والحارس أليسون بيكر.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

أما السيتي فسيدخل المباراة أمام ليفربول في غياب عدد من لاعبيه، أبرزهم سيرخيو أجويرو الذي يُعاني من إصابة في الركبة، بالإضافة إلى إريك جارسيا الذي لم يتعاف بعد من إصابته بارتجاج في المخ، فضلاً عن فيرناندينو الذي سيغيب للإيقاف بعد طرده في مباراة تشيلسي.

بنجامين ميندي 💬 كنت سعيدا حينما قال جوارديولا إنه يفتقدني، كلماته كانت جيدة ولمستني، أريد أن أظهر ما لدي ليس له فقط ولكن أمام العالم أكمل.



🔵 #السيتي pic.twitter.com/izRYesyoF6 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 30, 2020

وفيما عدا ذلك ستكون كتيبة المدرب بيب جوارديولا على أتم الجاهزية لمواجهة نظيرتها لدى يورجن كلوب.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - إيميرك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز