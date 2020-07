موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

يشهد ملعب الاتحاد مباراة تجمع شيقة بين مانشستر سيتي وآرسنال في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على استاد ويمبلي.

يتواجد السيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، وبعد حسم ليفربول اللقب لن يتنازل جوارديولا عن تحقيق الفوز بالبطولة الثانية في إنجلترا والحفاظ على اللقب الذي فاز بها الموسم الماضي.

فاز مانشستر سيتي على بورت فيل 4-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد، وفاز 4-0 على فولهام في الدور الرابع، وانتصر 1-0 على شيفيلد وينزداي في الدور الخامس، وفاز على نيوكاسل يونايتد 2-0 في ربع النهائي.

كانت آخر مباراة بين الفريقين هي عودة الدوري الإنجليزي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وانتصر فيها السيتي بنفس نتيجة الدور الأول 3-0، لذلك على آرسنال الفوز لمصالحة جماهيره وإعادة الأمل إليهم في المشاركة في البطولات الأوروبية خاصةً بعد صعوبة موقف الفريق في جدول الدوري الإنجليزي .

فاز الجانرز على ليدز يونايتد في الدور الثالث 1-0، وانتصر على بورنموث 2-1 في الجولة الرابعة، كما فاز على بورتسموث 2-0 في الدور الخامس، وأخيرًا فاز على شيفيلد يونايتد 2-1 في ربع النهائي.

موعد مباراة مان سيتي ضد آرسنال هو يوم السبت 18 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 27 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب ويمبلي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة آرسنال 3 لاعبين للإصابة، هم سيرخيو أجويرو وكلاوديو برافو وجواو كانسيلو.

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بلاعبيه الأساسيين، حيث إيدرسون في حراسة المرمى، ميندي ولابورت وجارسيا وكايل ووكر في الدفاع، سيلفا وفيرناندينيو ودي بروينه في الوسط، محرز وجابرييل جيسوس وستيرلينج في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

دافيد سيلفا - فيرناندينيو - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

يعاني عدد من لاعبين آرسنال من الإصابة قبل مباراة مانشستر سيتي ، فسيغيب كالوم تشامبرس ولينو ومارتينيلي وجيندوزي وبابلو ماري، هو الإصابة.

