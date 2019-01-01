موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يفتح استاد مولينيو أبوابة لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون واندرز ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 18 ذو الحجة 1440 هجرياً.

يدخل الشياطين الحُمر المباراة منتشياً بتحقيقه لنتيجة جيدة بالجولة الأولى من بطولة الدوري والتي انتصر فيها برباعية رائعة على تشيلسي، ولكن رغم سعادة الجماهير، ولكن لن يقبل جمهور الفريق الأحمر بأي نتيجة غير الفوزعلى عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، حيث تلقي مانشستر يونايتد الخسارة فى مبارتي الذهاب والإياب أمام هذا الفريق بنتيجة (2-1)، ويسعي الفريق لتحقيق الإنتصار والحفاظ على الأداء القوي الذي بدأ به الموسم.

على الجانب الآخر فوولفرهامبتون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءاً غاية في القوة فى الموسم الماضي، واستطاع الذئاب الإنجليزية أن يختم الدوري فى المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى تسع وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، وكانت أخر مباراة له فى الجولة الأولي امام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد استاد مولينيو الاثنين 19 أغسطس 2019،

18 ذو الحجة 1440،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيغيب عن مانشستر يونايتد إيريك بايلي وتيموني فوسو مينساه وألكسيس سانشيز بداعي الإصابة، ولا توجد غياب للإيقاف.

"إنه يتمتع بالخبرة، ويتمتع بحضور كبير في جميع أنحاء المكان" 😊@HarryMaguire93 #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 16, 2019

سيبدأ أولي جونار سولشاير بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق والذي بدأ بها مباراة تشيلسي فى الجولة الاولي، والتشكيل المتوقع هو:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا



لوك شاو - هاري ماجوير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيسكا



سكوت ماكتومناي - بول بوجبا



ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا - جيسي لينجارد

أنتوني مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

لن يغيب عن وولفرهامبتون أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر للإيقاف.

سيواصل المدرب نونو سبريتو سانتو الاعتماد على طريقته وتشكيلته مع الفريق منذ توليه المهمة.

التشكيل | 3-5-2



روي باتريسيو



ويلي بولي - كونور كودي - ريان بينيت

جوناثان كاسترو- جواو موتينيو - روبن نيفيس - لياندير ديندونكير - مات دوهيرتي