يستعد ملعب كارو رود لاستقبال مباراة مهمة وصعبة لنورويتش سيتي عندما يستضيف العملاق مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022.

نجح اليونايتد في تحقيق الفوز في أول مباراة له تحت قيادة الألماني رالف رانجيك عندما تغلب في الجولة الماضية على كريستال بالاس بهدف نظيف سجله البرازيلي فريد.

يتواجد الشياطين الحُمر في المركز السادس برصيد 24 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن وست هام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات لدخول المربع الذهبي.

في المقابل، يتواجد نورويتش سيتي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط، ولكنه واتفورد صاحب المركز 17 بعيدًا عن ثلاثي الهبوط يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط!

تلقي الكناري أول خسارة له تحت قيادة دين سميث في الجولة الماضية بعد أن تعرض للهزيمة أمام توتنهام بثلاثية نظيفة، ويسعى للعودة للانتصارات مرة أخرى من أجل الابتعاد عن ذيل الترتيب.

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الآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال هو السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، على ملعب كارو رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي؟

تُبث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل قمة مانشستر يونايتد وآرسنال عبرها كالعادة.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة نورويتش سيتي - مانشستر يونايتد السبت 11 ديسمبر 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية كارو رود beIN Sports HD 1 Premium

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد رالف رانجيك المدرب الجديد لمانشستر يونايتد على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-2-2

دافيد دي خيا

أليكس تيليس هاري ماجواير -فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتومياني

برونو فيرنانديش - جيدون سانشو

كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع لنورويتش سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب دين سميث على التشكيل الآتي: