موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب أولد ترافورد ديربي ناري، يجمع بين الجارين اللدودين، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في قمة الجولة الحادية عشرة من منافسات موسم 2021-2021 في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد العودة إلى طريق الانتصارات على حساب توتنهام في الجولة الماضية.

وأخفق مانشستر يونايتد في أربع جولات متتالية، حيث تعرض إلى ثلاث هزائم وتعادل، قبل أن يفوز على توتنهام.

وجمع مانشستر يونايتد 17 نقطة بعد مرور عشر جولات في الدوري الإنجليزي، تجعله يحتل المركز الخامس بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

أمام مانشستر سيتي، فيدخل المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتعرض فريق المدرب بيب جوارديولا لصدمة مدوية في الجولة الماضية، بعد السقوط أمام كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

وجمع مانشستر سيتي 20 نقطة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، ويبتعد عن تشيلسي المتصدر بفارق خمس نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هو السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي السبت 6 نوفمبر 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

صاروخية @masongreenwood 🚀 ورائعة @Cristiano 🎯 ضمن الأهداف المرشحة لجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز! 👏#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 4, 2021

التشكيل | 3-4-1-2

دافيد دي خيا

إريك بايلي - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف

وان بيساكا - فريد - سكوت ماكتوميناي - لوك شاو

برونو فيرنانديش

كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على التشكيل الآتي:

8⃣ أهداف في آخر 8⃣ مباريات بدوري الأبطال! 💯

8⃣ أهداف في 15 مباراة هذا الموسم! ✅



ساحر العرب @Mahrez22 يعيش أياما رائعة 😍



🔷 #السيتي pic.twitter.com/9xpwSb7H8R — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 4, 2021

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - جواو كانسيلو

كيفين دي بروينه - رودري - برناردو سيلفا

جابرييل جيسوس - فيل فودين - جاك جريليش

ما هو تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي؟

تواجه مانشستر يونايتد مع جاره مانشستر يونايتد في إجمالي 185 مباراة في كافة البطولات، وكانت الغلبة لصالح "الشياطين الحمر" برصيد 77 فوزًا.

أما مانشستر سيتي، فقد تمكن من تحقيق الانتصار في 55 مباراة، وحسم التعادل 53 مباراة بين قطبي مدينة مانشستر.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي نجح مانشستر يونايتد في الفوز على مانشستر سيتي في 59 مباراة مقابل 45 انتصار لصالح الفريق السماوي، وخيم التعادل على 48 مباراة بين الفريقين.