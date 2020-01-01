موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستأنف مانشستر يونايتد فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف نظيره كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ولم يلعب المانيو مباراة الجولة الأولى أمام بيرنلي، حيث تم تأجيلها من قبل رابطة البريميرليج لمنح الفرصة للشياطين الحمر للراحة بعدما امتد موسمهم الماضي إلى أغسطس نظرًا للمشاركة في الدوري الأوروبي.

أما كريستال بالاس فقد نجح في أول اختبار له وحقق انتصارًا صعبًا على ضيفه ساوثامبتون بهدف نظيف، ليظفر بأول ثلاث نقاط وسط تألق معتاد من نجمه ويلفريد زاها.

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وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لليونايتد، فبعد ضم دوني فان دي بيك ازدادت الآمال في أن تعود كتيبة أولي جونار سولشاير للمنافسة على لقب الدوري بدلًا من التركيز على التواجد فقط في المربع الذهبي كالحال بآخر الأعوام.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس؟

يلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس مساء السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، الموافق 2 صفر 1442 هجريًا، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - كريستال بالاس أولد ترافورد السبت 19 سبتمبر 2020،

2 صفر 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

يغيب عن مانشستر يونايتد الثنائي فيل جونز وأكسيل توانزيبي للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام كريستال بالاس.

ومن المتوقع أن يعتمد أولي جونار سولشاير على تشكيلته المعتادة، حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه الثنائي فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير مع منتصف ملعب ناري مكون من بول بوجبا ودوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديش وفي الأمام ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

ما هو التشكيل المتوقع لكريستال بالاس؟

سيفقد كريستال بالاس لبعض اللاعبين في مقدمتهم المدافع جاري كاهيل وكونور ويكهام للإصابة، كما يُعاني أيضًا ناثان فيرجسون وكريستيان بينتيكي من الإصابة.

🗣 "[Mamadou] was on the pitch for a long time after doing two training sessions, which is quite incredible."#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — F.C. (@CPFC) September 16, 2020

ومن المتوقع ألا يُغير كثيرًا روي هودسون طريقته، حيث جوايتا في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة شيخ كوياتي وجيمس ماكارثي في منتصف الملعب مع هجوم بقيادة ويلفريد زاها.