موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر أن تقام في أولد ترافورد، والقنوات الناقلة..

قمة كبيرة سيحتضنها ملعب أولد ترافورد، عندما يحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يُقدم اليونايتد حتى الآن الأداء المتوقع منه وهناك العديد من الشكوك تساور الجماهير والإدارة بشأن مستقبل أولي جونار سولشاير، وربما الهزيمة أمام خصم مباشر كالسبيرز قد يضع وقتها المدرب النرويجي على المحك.

الشياطين الحمر انتصروا على برايتون بصعوبة بالغة في الجولة الماضية بعد ركلة جزاء أثارت ضجة كبيرة بعد إعلان الحكم صافرة نهاية المباراة، مع خسارة في أولى المباريات من كريستال بالاس بثلاثية لهدف.

المزيد من الفرق

أما توتنهام فمؤخرًا تحسنت الأمور كثيرًا مع مورينيو، فرغم التعادل المخيب للآمال أمام نيوكاسل، إلا أن كتيبة السبيشال وان فازت على تشيلسي في كأس كاراباو ثم حققت انتصارًا عريضًا في الدوري الأوروبي بسبعة أهداف.

لذلك فالمتوقع أن تكون المباراة على صفيح ساخن خصوصًا مع سخرية سولشاير من مورينيو بشأن حجم المرمى، والتي رد عليها البرتغالي بسخرية أكبر من النرويجي حول تحصل فريقه الدائم على ركلات جزاء.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام وما هي القنوات الناقلة؟

دورتموند يرد بصورة نهائية على مانشستر يونايتد بشأن سانشو

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام مساء الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020، الموافق 17 صفر 1442 هجريًا، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - توتنهام أولد ترافورد الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

سيغيب عن مانشستر يونايتد فيل جونز فقط للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد قبل مباراة توتنهام.

ومن المتوقع أن يعتمد سولشاير على تشكيلته المعتادة حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة هاري ماجواير، على أن يجتمع بول بوجبا وبرونو فيرنانديش في منتصف الملعب وهجوم يتزعمه ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديش

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - ماسون جرينوود

ما هو التشكيل المتوقع لتوتنهام؟

لن يتمكن توتنهام من استغلال صفقته الجديدة الكبيرة جاريث بيل بسبب الإصابة، كما سيغيب أيضًا هيونج مين سون بعد إصابته في مباراة نيوكاسل، عدا ذلك فالنادي اللندني مكتمل الصفوف أمام مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يعتمد جوزيه مورينيو على تشكيلته المعتادة، بهوجو لوريس في الحراسة ومن أمامه ثلاثي دفاعي بقيادة توبي ألدرفيرلد مع موسى سيسوكو في منتصف الملعب وجيوفاني لو سيلسو ولوكاس مورا في الهجوم.