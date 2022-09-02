موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي آرسنال ضيفًا على نادي مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2022-2023.

الجانرز هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الموسم الجديد حتى الآن، ليتواجد بالصدارة برصيد 15 نقطة.

أما نادي مانشستر يونايتد، فبعد البداية المخيبة للآمال بالخسارة أول مباراتين، فاز مبارياته الثلاث الأخيرة على التوالي وصعد للمركز الخامس برصيد 9 نقاط.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو الأحد 4 سبتمبر 2022، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 4 سبتمبر 2022،



17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيريك تن هاج على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا



تيريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت



كريستيان إيريكسين - كاسيميرو



ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - جادون سانشو



كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يعتمد أرتيتا عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

آرون رامسديل

كيران تيرني - جابرييل ماجالهايس - ويليام ساليبا - بنجامين وايت

ألبيرت سامبي لوكونجو - جرانيت جاكا

جابرييل مارتينيلي - إيميل سميث رو - بوكايو ساكا

جابرييل جيسوس