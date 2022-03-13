يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

مانشستر يونايتد نجح في العودة بتعادل ثمين من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

وستكون المباراة المقبلة هي الرابعة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، والمثير أن فريق "الشياطين الحمر" لم يحقق أي فوز في المباريات السابقة، حيث حقق "الروخيبلانكوس" فوزًا، مقابل تعادلين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد هو يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 15 مارس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد



التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة أتلتيكو مدريد تحت قيادة الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الجديد، الذي يقود "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض رانجنيك المباراة مع الفريق في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فاران - ديوجو دالو

برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا

جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

رينيلدو - فيليبي - ستيفان سافيتش

ماركوس يورنتي - هيكتور هيريرا - دي باول - كوكي - رينان لودي

أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا