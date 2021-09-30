موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 21-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون التي تقام على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق منافسات الجولة السابعة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإنجليزي بمباراة من العيار الثقيل، تجمع بين مانشستر يونايتد وإيفرتون على ملعب "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بهدف دون رد، في مباراة شهدت الكثير من الجدل والتقلبات في أحداثها.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة.

أما إيفرتون فيرغب في زيادة تقدمه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحسين موقفه أكثر، خاصة وأنه قريب للغاية من المربع الذهبي.

ويحتل "التوفيز" المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات وتعادل وهزيمة، لكنه يتخلف عن مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون هو السبت الموافق الثاني من أكتوبر 2021 على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - إيفرتون السبت 2 أكتوبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حتى الآن لم يتضح موقف هاري ماجواير قائد ومدافع مانشستر يونايتد من المشاركة في مباراة إيفرتون، فيما يتواصل غياب ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو – إريك بايلي – رافاييل فاران – آرون وان بيساك

فريد – سكوت ماكتوميناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ميسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

تشكيل إيفرتون المتوقع

يعاني إيفرتون عددًا كبيرًا من الإصابات بين صفوفه، ولن يتمكن رافاييل بينيتيز مدرب "التوفيز" من الاعتماد على عدد من بين أهم لاعبيه، أبرزهم البرازيلي ريتشارليسون، ودومينيك كالفيرت ليوين، وفابيان ديلف، وأندريه جوميش.

One more battle before the break. 😤 #MUNEVE 🔜 — Everton (@Everton) September 29, 2021

التشكيل | 4-4-1-1

جوردان بيكفورد

لوكا ديني – مايكل كين – ياري مينا – بن جودفري

أليكس أيوبي – ألان – أبدولاي دوكوري – آرون تاونسيند.

ديماراي جراي

سالومون روندون