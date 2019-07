موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الألفية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستريونايتد وميلان يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019.

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب فريق كريستيانسوند النرويجي بهدف دون رد، في لقاء ودي جمع بينهما على ملعب أوليفول ، وُيعد هذا اللقاء هو الأخير لزملاء بول بوجبا في هذه البطولة قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من شهر أغسطس الجاري على ملعب أولد ترافورد.

خاض ميلان مبارتين في بطولة الكأس الدولية للأبطال تحت قيادة فنية جديدة للمدرب ماركو جيامباولو، والتق الروسونيري في أولى مبارياته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني يوم 24 يوليو، وتلقى خسارة بنتيجة هدف دون رد، ثم في اللقاء الثاني واجه بنفيكا البرتغالي وخسر أيضًا بنفس النتيجة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر والأخيرة في جدول الترتيب بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار بعد خسارتين متتاليتين.

سيفتقد فريق مانشستر يونايتد في لقاء ميلان مدافعه إريك بايلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في ودية توتنهام، وستكون جميع العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

سيدخل المدرب النرويجي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيقود خط هجوم الشياطين الحُمر الثلاثي أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد.



التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

لا توجد غيابات في صفوف ميلان في اللقاء الودي ضد مانشستر يونيتد بداعي الإصابة، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب ماركو جيامباولو.

