موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره وولفرهامبتون في مباراة قوية ومثيرة كعادة مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

مانشستر يونايتد، سيدخل المباراة منتشٍ بالفوز الأخير على بيرلني، وسيعمل على مواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر من المربع الذهبي، والوصول إلى مكانه تليق باسم الفريق العريق الذي يحتل المركز السابع في سلم ترتيب البريميرليج.

على الجانب الآخر وولفرهامبتون، سيدخل المباراة وهو في حالة بدنية جيدة، بعد تأجيل آخر مباراتين للفريق بسبب جائحة كورونا، وسيهدف للخروج من مسرح الأحلام بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره هذا الموسم.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون هو الإثنين الموافق 3 يناير 2022، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون الإثنين 3 يناير 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

التشكيل | 4-2-2-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - وان بيساكا

فريد- سكوت ماكتوميناي

برونو فيرنانديش - ماركوس راشفورد

إدينسون كافاني - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

التشكيل | 3-4-3

خوسيه سا

ماكس كليمان - كونر كودي - رومان سايس

هوفر - روبن نيفيز - جواو موتينيو - جواو مارسال

دانيال بودينس - راؤول خيمينيز - آداما تراوري