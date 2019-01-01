موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وغيابات كلا الفريقين وتشكيلهما المتوقع، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم الإنجليزية إلى قمة من القمم الكلاسيكية للبريميرليج، عندما يستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبيرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

القمة من المقرر أن تُقام بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 7 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ومن المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة جدًا بين الطرفين.

بالتأكيد، فإن نبأ وصول جوزيه مورينيو إلى رأس القيادة الفنية لتوتنهام في الأيام الماضية سيكون مؤثرًا للغاية، فالمو يتمتع بعلاقة مميزة مع جماهير ناديه السابق، اليونايتد، في الوقت الذي تكثر الأزمات بينه وبين اللاعبين.

أنطوني مارسيال وبول بوجبا على وجه التحديد ستكون المباراة فرصة مثالية لهما للرد على انتقادات السبيشال وان لهما، في الوقت الذي سيريد مورينيو أن يُرسل رسالة إلى إدارة اليونايتد مفادها أن النادي قد خسره برحيله عن الفريق.

في هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - توتنهام الأولد ترافورد الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية بول تيرناي beIN SPORTS HD 2

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سوف يفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وسكوت مكتوميناي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده العائد من الإصابة بوجبا وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

أندرياس بيريرا - بول بوجبا - فريد

دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

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يُعاني توتنهام من إصابة حارسه الأساسي هوجو لوريس إلى جانب إصابة إيريك لاميلا والظهير الأيسر بن ديفيز، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام مانشستر يونايتد

لا يغير جوزيه مورينيو في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بجازيديس مع خط دفاع يتقدمه ألدرفايرلد ومنتصف ملعب بقيادة إيريك داير وهاري وينكس وفي الأمام هيونج مين سون وهاري كين.

التشكيل | 4-2-3- 1

يان فيرتونخن - توبي ألدرفايرلد - سانشيز - سيرجي أورير

إيريك داير - هاري وينكس

هيونج مين سون - ديلي آلي - موسى سيسوكو

هاري كين