موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي وذلك في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما هي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع؟

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاستضافة المباراة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، في مباراة مهمة للغاية للشياطين الحمر لاستعادة توازنهم مرة أخرى وسريعًا.

تلقى مانشستر يونايتد خسارة موجعة في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدفين نظيفين ويسعى الفريق لتعويض تلك الخسارة في الأسبوع القادم من أجل مواصلة المزاحمة والتنافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بيرنلي على أرضه ووسط جمهوره بعد أيام قليلة.

نجح الكلارتس في تحقيق فوز غالي ومهم على ملعبه في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، وساهم الحارس الإنجليزي بوب بشكل كبير في الثلاث نقاط بعد أن تصدى لركلة جزاء من هداف الدوري جيمي فاردي، ويسعى للبناء على هذه المباراة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة بدايًة من زيارة أولد ترافولد.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - بيرنلي أولد ترافولد الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد لخدمات الثلاثي ماكتوميناي، بوجبا وراشفورد للإصابة، وعدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحمر لأي لاعب آخر عن مواجهة بيرنلي على ملعب أولد ترافولد.

من المنتظر أن يقوم النرويجي سولشار بتغيير طريقة اللعب التي اعتمد عليها ضد ليفربول ويعود للرسم الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهو 4/2/3/1، مع إخراج لوك شاو من التشكيل الأساسي للدفع بخوان ماتا.

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

أندرياس بيريرا - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيرنلي

سيغيب عن بيرنلي لاعب واحد فقط في مواجهة مانشستر يونايتد وهو الأيسلندي جودموندسون والذي يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ، ولن يفتقد الكلارتس لأي لاعب آخر للإصابة أو للإيقاف.

سيعتمد المدرب دايش على طريقة 4/4/2 بتواجد بوب في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من برادسلي، تاركوفسكي، مي وتشارلي تايلور وبخط وسط سيتواجد به كل من ماكنيل، كورك، ويستوود وهيندريك وفي المقدمة الثنائي رودريجيز وكريس وود.

التشكيل | 4-4-2