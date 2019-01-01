موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرث جلوري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ضد بيرث جلوري، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب أوبتس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وبيرث جلوري يوم السبت 13 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 10 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

وصل الشياطين الحُمر يوم الأحد الماضي إلى أستراليا استعدادًا لخوض أول مباراة تحضيرية قبل الموسم الجديد، وسيلاقي مانشستر يونايتد أكثر من مباراة ودية خلال الجولة الصيفية ضد ليدز يونايتد والإنتر وتوتنهام وكريستيانسوند وإيه سي ميلان، وأنهى فريق سولشاير موسه الكروي 2018-19 في المركز السادس برصيد 66 نقطة، حيث لم يستطع حجز مقعد في دوري الأبطال لكنه سيشارك مباشرةً في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

يعتبر فريق بيرث جلوري هو أحد الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى الأسترالي، واستطاع الفريق أن يتوج ببطولة أي ليج المنقضي لموسم 2018-19 بعد أن نجح في حصد 60 نقطة طوال مشواره، وبفارق 8 نقاط عن فريق سيدني أقرب ملاحقيه، جمعهم من 18 انتصار وست تعادلات وثلاث هزائم.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرث جلوري

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - بيرث جلوري استاد أوبتس السبت 13 يوليو 2019،

10 ذو القعدة 1440،

13:00 مصر، 14:00 السعودية MUTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

لا يوجد غيابات في صفوف مانشستر يونايتد في هذا اللقاء أمام فريق بيرث جلوري الودي التحضيري للموسم الجديد، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

سيبدأ المدرب النرويجي بنفس الأسماء الأساسية التي تشارك في الرسميات، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد.



التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - كريس سمولينج - فيكتور لينديلوف - آشلي يونج

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيرث جلوري

لن يفتقد فريق بيرث جلوري أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع خيارت المدرب توني بوبوفيتش جاهزة لخوض هذه المواجهة.

سيدخل المدرب صاحب الـ46 عامًا بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي بالثلاثي شين لوري وماثيو سيبرانوفيتش، دينو دولبيتش في قلب الدفاع، أمام في الأمام فسيتواجد دييجو كاسترو كمهاجم وحيد.



التشكيل | 4-2-3-1