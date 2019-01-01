موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كريستيانسوند الودية

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد الودية القادمة ضد فريق كريستيانسوند، في إطار تحضيرات الشياطين الحُمر للموسم الكروي الجديد 2019-20

محمود جمال

يفتح ملعب أوليفول أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وكريستيانسوند يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 27 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف، في الكأس الدولية للأبطال، وخاض الفريق أول مبارياته في البطولة أمام فريق الإنتر، وحققوا الفوز بهدف نظي، ثم يختتم مبارياته في البطولة الودية بملاقاة فريق ميلان الإيطالي يوم 3 أغسطس، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من نفس الشهر.



يعتبر فريق كريستيانسوند هو أحد الفرق التي تلعب في دوري الدرجة الأولى النرويجي، ويأتي الفريق في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق روزنبورج الذي يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاق الموسم الحالي خاض الفريق 14 مباراة، استطاع من خلالهم تحقيق الانتصار في ست مباريات وتعادل ثلاث وتلقى خمس هزائم.

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