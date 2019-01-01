موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد الإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد الإنتر، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد الملعب الوطني بسنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستريونايتد وإنتر ميلان يوم السبت 20 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 17 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20

تغلب مانشستر يونايتد في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق ليدز يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب أوبتاس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار الاستعداد للموسم المقبل وكفرصة للمدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير، للوقوف على نقاط القوة والضعف بفريقه قبيل خوض مشوار طويل يتضمن منافسات البريميرليج والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزية وكأس الرابطة.

يسعى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتعزيز قوة "النيراتزوري" قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتمكن من المنافسة في كافة البطولات التي يشارك بها محليا وقاريا، وظهر إنتر ميلان في الموسم المنصرم بشكل أفضل كثيراً من سنوات سابقة حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع توتنهام الإنجليزي صاحب وصافة البطولة، وبرشلونة الإسباني الذي وصل للمربع الذهبي بدوره.

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موعد مباراة مانشستريونايتد ضد الإنتر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستريونايتد - الإنتر الملعب الوطني السبت 20 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 17 ذو القعدة 1440 ،

1:30 مصر، 2:30 السعودية beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستريونايتد

لا يوجد غيابات في صفوف مانشستر يونايتد في هذا اللقاء أمام فريق الإنتر، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

سيدخل المدرب النرويجي هذا اللقاء بتشكيل مغاير عن المباريات الرسمية، وسيدفع بإريك بايلي وفيكتور لينديلوف في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، بول بوجبا، سكوت ماكتومناي، خوان ماتا، وفي الهجوم سيتواجد ماركوس راشفورد

التشكيل | 4-2-3-1

سيرجيو روميرو

ماركوس روخو - فيكتور لينديلوف - إرك بايلي - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتومناي

دانيال جيمس- خوان ماتا - ماسون جرينوود

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

يغيب عن الإنتر فى هذه اللقاء امام مانشستر يونايتد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق، بعدما أعلن النادي عن عرضه للبيع، وسيغيب ايضًا فالنتينو لازارو، بعد تعرضه إلى إصابة عضلية في تدريبات الفريق.

سيدخل المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، ويبدأ بتشكيل تتناسبها مع إمكانيات الفريق الحالية خلال المباراة الودية وسيدفع الثلاثي دانيلو دامبروزيو وستيفان دي فريج وميلان شكرينيار فى خط الدفاع، وسيعتمد على سيباستيانو إيسبوسيتو وصامويل لونجو في الأمام.



التشكيل | 3-5-2