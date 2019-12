موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب الإمارات قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، وذلك يوم الأربعاء 1 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 6 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء عنوانه الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والتي اقترب الشياطين الحمر منها مؤخرًا.

اعتاد مانشستر يونايتد على الظهور بشكل طيب للغاية في المباريات الكبرى مع سولشار، بسبب اعتماد الفريق على المرتدات واستغلال سرعات الثلاثي راشفورد، مارسيال ودانييل جيمس، وهو ما يمثل ارتياحًا كبيرًا لجماهير الفريق في مثل هذه المباريات حتى وإن كانت تُقام خارج ملعب أولد ترافولد.

في المقابل، يسعى المدير الفني الجديد لأرسنال وهو أرتيتا لإثبات نفسه سريعًا لدى الإعلام وجمهور الجانرز، إذا ما تمكن من تحقيق ما أخفق فيه مع مانشستر سيتي عندما كان مساعدًا لبيب جوارديولا الذي خسر ديربي مانشستر هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره، ولكنه اختبار ليس سهلًا أبدًا للمدرب الإسباني.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

سيفتقد أرسنال للعديد من اللاعبين المهمين في مباراة مانشستر يونايتد، أبرزهم الظهيرين كولاسيناك وتيرني على الجهة اليسرى، وبيلرين على الطرف الأيمن، بالإضافة إلى كالوم تشامبرز الذي تعرض للإصابة في مواجهة تشيلسي.

سيواصل أرتيتا الاعتماد على طريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد لينو في حراسة المرمى أمامه موستافي ولويز، على الطرفين ماتيلاند نيلز وساكا، وفي خط الوسط الثنائي تشاكا ولوكاس توريرا، وفي المقدمة أوزيل، بجواره بيبي وأوباميانج وأمامهم لاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

بوكايوساكا - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - ماتيلاند نيلز

لوكاس توريرا - جرانيت تشاكا

بييري إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي

أليكساندر لاكازيت

سيتواصل غياب الثنائي ديوجو دالوت وإيريك بايلي في خط الدفاع، وماكتوميناي في خط الوسط عن صفوف مانشستر يونايتد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب أمام أرسنال للإيقاف أو للإصابة.

من المتوقع أن يعتمد سولشار على طريقته المفضلة 4/2/3/1 مع منح واجبات دفاعية للثنائي راشفورد وجيمس من أجل الاعتماد على المرتدات، سيعود كلا من بيساكا وشاو للتشكيلة الأساسية، عدا ذلك لن تكون هناك أي تعديلات آخرى.

