موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي 2019-20، وما هي القنوات الناقلة لهذا اللقاء؟

أبانوب صفوت

يستعد فريق وولفرهامبتون لاستضافة حامل اللقب لمانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة البوكسينج داي، في لقاء صعب على السيتزين بعد أن سقط أمام نفس المنافس في مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب الاتحاد.

تمكن مانشستر سيتي من تقليص الفارق مع ليستر سيتي بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سعيًا لمواصلة الضغط على ليفربول في ما تبقى من الموسم على غرار ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة.

في المقابل انتهت مباراة وولفرهامبتون ونورويتش سيتي بفوز الذئاب على الكناري بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات مجددًا بعد السقوط في الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الثواني الأخيرة ليستعيد ترتيبه السادس مؤقتًا.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

جوارديولا: دي بروينه سبب الفوز ورحيل أرتيتا جعل الأمور مختلفة

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة