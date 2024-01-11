تعرف. على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة هامة لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من نيوكاسل ومانشستر سيتي، في واحدة من المباريات التي باتت من قمم الدوري الإنجليزي بشكل عام.

مانشستر سيتي يطمح لاستغلال الفترة الحالية كي يحقق الانتصارات المتتالية ويقترب من ليفربول المتصدر قدر الإمكان.

بينما لن يواجه أمام نيوكاسل خصمًا سهلًا خصوصًا أن المباراة تقام على ملعب سان جيمس بارك معقل الماجبايز.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب "سانت جيمس بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-20243؟

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل - مانشستر سيتي السبت 13 يناير 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارتن دوبرافكا

دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار - كيران تريبيير

شون لونجستاف - برونو جيمارايش - لويس مايلي

ميجيل ألميرون - ألكسندر إيساك - أنتوني جوردون

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إيديرسون

ناثان آكي - يوشكو جفارديول - روبن دياش. -كايل ووكر

رودري - ماتيو كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا

فيل فودين - جاك جريليش - جوليان ألفاريز