موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية، والتي تقام على ملعب "كينج باور"، والقنوات الناقلة لها.

يحتضن ملعب "كينج باور" في مدينة ليستر مباراة مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية 2022.

وعلى غير العادة، لن يحتضن ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن مباراة الدرع الخيرية هذا العام، وسيكون ملعب ليستر سيتي بديلًا له.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الدرع الخيرية 2022 بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22 في الجولة الأخيرة من المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يلعب "الريدز" هذه المباراة بعد تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

وستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في نسخة 2019، وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

ويقدم لكم "جول GOAL" في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن مباراة الدرع الخيرية 2022 بين مانشستر سيتي وليفربول، والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية 2022، هو يوم السبت 30 يوليو 2022 على ملعب "كينج باور".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث بطولات كرة القدم الإنجليزية بشكل حصري عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ليفربول السبت 30 يوليو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 كينج باور

لماذا لن يستضيف ملعب ويمبلي مباراة الدرع الخيرية 2022؟

تُقام بطولة الدرع الخيرية، ولكن لن يكون هذا هو الحال في عام 2022.

وذلك لأن الملعب الذي يعتبر موطن كرة القدم الإنجليزية يتم استخدامه في بطولة أمم أوروبا للسيدات.

نتيجة لذلك، سيتم نقل المباراة إلى ملعب "كينج باور" معقل فريق ليستر سيتي.

وكانت آخر مرة أقيمت فيها مباراة الدرع الخيرية خارج ملعب ويمبلي في 2012، أثناء إقامة دورة الألعاب الأولمبية في لندن، حيث استضاف ملعب "فيلا بارك" المباراة.