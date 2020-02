لماذا تأجلت مباراة مانشستر سيتي ووست هام؟ وما هو الموعد الجديد للقاء؟

أبانوب صفوت

كان من المنتظر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على وست هام في ملعب مدينة مانشستر ضمن أحداث الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 15 جمادي الآخر 1441 هجريا الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ولكن المباراة تم تأجيلها رسميًا.

مازال الستيزنس يحتلون المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري حتى بعد هزيمتهم أمام توتنهام على أرض الأخير بنتيجة 2 مقابل لا شيء في الجولة الماضية، ولكن ذلك لم يؤثر حتى الأن على موقعه من الجدول، ولكن قد يكون لنادي وست هام رأيًا أخر لأن في حالة الهزيمة في هذه المباراة سيفقد مان سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الأخر يطمع وست هام صاحب الأرض في هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه، حيث أن لديه في رصيده حتى الأن 24 نقطة ويقع ترتيبه في المركز 18 في جدول الدوري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على الموعد الجديد لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، القنوات الناقلة وأكثر..

لم يعلن الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن الموعد الجديد للمباراة المؤجلة ضد وست هام يونايتد في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد في بيان رسمي أنه سيعلن عن أخر تطورات الموعد الجديد عندما يتم تحديده.

