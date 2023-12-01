تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من مانشستر سيتي وتوتنهام في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

ليفربول بعد تعادله الهام مع مانشستر سيتي أزاح الأخير عن الصدارة لصالح آرسنال، رجال المدرب بيب جوارديولا لا يريدون فقدان الصدارة طويلًا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هو يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر سيتي - توتنهام الأحد 3 ديسمبر 2023،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

إيدرسون

مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - بيرنانردو سيلفا

جيريمي دوكو - فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب أنجي بوستيكوجلو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

جيجليمو فيكاريو

بيدرو بورو - بين ديفيز - ديستيني أودوجي - إيمرسون رويال

يفيس بيسوما - جيوفاني لو سيلسو

بريان خيل - ديان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون