موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

مانشستر سيتي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى عقبة سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تمكن أتلتيكو مدريد من حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد، بعد أن خطف "الروخيبلانكوس" بطاقة الترشح بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المباراة المرتقبة ستكون مواجهة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي يلعب فيها مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد على كافة الأصعدة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد هو يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 5 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الاتحاد



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي مباراة أتلتيكو مدريد تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا سعيًا نحو التقدم إلى نصف النهائي، وحلم معانقة كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن يخوض جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كايل ووكر - جون ستونز - إيميرك لابورت - جواو كانسيلو

كيفين دي بروينه - رودري - برناردو سيلفا

رياض محرز - فيل فودين - جاك جريليش

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد بقايادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني المواجهة بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

رينيلدو - فيليبي - ستيفان سافيتش - شيمي فرساليكو

ماركوس يورنتي - دي باول - كوكي - يانيك كاراسكو

لويس سواريز - جواو فيليكس