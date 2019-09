موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد يوم السبت 21 سبتمبر 2019، الموافق 22 محرم 1441هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 - 20.

حقق الأزرق السماوي فوزًا كبيرًا على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاث أهداف دون رد فى الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه النتيجة يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني بفارق الأهدف عن دينامو زغرب الكرواتي الذي حقق انتصار كبير على ضيفه أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف نظيفة، أما فى البريميرليج يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن الريدز صاحب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 5 مباريات في الدوري، حقق الفوز في ثلاث وتعادل مباراة وخسر مثلها.

على الجانب الآخر، يعيش واتفورد أيام لا يحسد عليها في ظل النتائج الغير مقنعه الذي قدمها الفريق منذ بداية الموسم، حيث كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام آرسنال، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط جمعهم من تعادلين ولم ينجح الفريق حتي الآن فى تحقيق اي انتصار فى الدوري من خمس مباريات.

سيستمرغياب آيميريك لابورت وجون ستونز بسبب الإصابة، ، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف .

ومن المتوقع ان يبدأ جوارديولا بهذا التشكيل، وسيدفع المدافع بفرناندينيو ونيكولا أوتاميندي في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، رودريجو هيرنانديز، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، جيسوس، محرز.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون مواريس

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - كايل ووكر

كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز- إلكاي جوندوجان

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرزم

لا يوجد غيابات فى صفوف واتفورد بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذه المواجهة.

