موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نظيره أولمبياكوس اليوناني، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

من الناحية النظرية، وضع السيتي قدمًا في دور الـ16 بالفوز في أول مباراتين مقابل تعثر البقية، وستكون مباراة أولمبياكوس فرصة موالية لإنهاء أي صراع محتمل على المرتبة الأولى.

أما النادي اليوناني الذي ينشط فيه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا فيؤمن بحظوظه في إمكانية التأهل إلى ثمن النهائي في ظل تساويه بالنقاط مع بورتو، لذلك فأخذ نقطة من معقل السيتي سيكون بمثابة خطوة عظيمة لتحقيق هذا الحلم.

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سيتي هذا الموسم ليس على ما يرام على الإطلاق وخصوصًا محليًا، فكتيبة بيب جوارديولا تواجه صعوبات في أغلب المباريات آخرها مباراة شيفيلد التي انتهت بفوز صعب وعصيب بهدف نظيف من توقيع كايل ووكر.

مهمة لن تكون سهلة للنادي الإنجليزي، وحلم كبير لزملاء كوكا يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين بكل الأحوال.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس هو يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، الموافق 17 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وستخصص لها القناة رقم 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - أولمبياكوس الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

17 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الاتحاد

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم أكي وميندي وفيرناندينيو وجيسوس وأجويرو.

سيبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، كانسيلو ولابورت ودياش ووكر في الدفاع، جوندوجان ورودري وفودين ودي بروينه ومحرز في الوسط، وسيكون ستيرلينج هو المهاجم الوحيد.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياش - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري

فيل فودين - كيفين دي بروينه - رياض محرز

رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لأولمبياكوس

يتوقع أن يعتمد بيدرو مارتينيز على تشكيلته المعتادة من خلال خوسيه سا في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة الثنائي روبن سيميدو وبا، على أن يكون الثنائي رافينيا وهوليباس على الأطراف.

منتصف الملعب يتواجد فيه يان مفيلا وأندرياس بوشالاكيس، مع جناحين هما لازار راندلوفيتش وموسوراس، وفي الأمام يوسف العربي وأحمد حسن كوكا كمهاجمين صريحين.