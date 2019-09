موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد كارو رود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ونورويتش سيتي يوم السبت 14 سبتمبر 2019، الموافق 15 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

يعود أبناء بيب جوارديولا مرة آخرى للبطولة الإنجليزية الممتعة بعد إنتهاء مدة التوقف الدولي التي بدأت من يوم 2 سبتمبر الماضي وحتى 10 سبتمبر الموافق 11 محرم 1441، وكان قد حقق السيتيزنس فوز كبير على حساب برايتون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الأزرق السماوي في وصافة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب بيرنلي في نفس الجولة، جعلته يتصدر الجدول برصيد 12 نقطة.

كانت بداية نورويتش سيتي هذا الموسم صعبة وسيئة، ففي الجولة الأولى إصطدم بالريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدف، ثم حقق انتصار مثير على حساب نيوكاسل يونايتد في ثاني جولات البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب كارو رود، قبل أن يتذوقوا الخسارة الثانية من فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين، وفي الجولة الرابعة تلققوا هزيمة من أمام فريق وست هام بهدفين نظيفين.

مانشستر سيتي يدك شباك برايتون برباعية

جوارديولا يعزي لويس إنريكي في مؤتمر مواجهة برايتون

سيستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني عن مانشستر سيتي أمام فريق نورويتش بسبب إصابته في مباراة الدرع الخيرية بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة لبنجامين ميندي ايضًا لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

