موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل

أبانوب صفوت

يتهيأ مانشستر سيتي لاستضافة ليستر سيتي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في قمة الجولة بين أصحاب المركزين الثاني والثالث.

سيرغب مانشستر سيتي في استغلال ملعبه وجمهوره من أجل تحقيق فوزًا هامًا من شأنه أن يُقرب حامل اللقب أكثر من المركز الثاني، لمواصلة الضغط على المتصدر ليفربول خاصًة وأنه سيواجهه على ملعب الاتحاد في الدور الثاني من الموسم.

في المقابل، لا يمكن اعتبار ليستر سيتي خصمًا ضعيفًا بالمرة، بل أنه وبواقع الإحصائيات يعتبر المنافس الأشرس للريدز على لقب الدوري هذا الموسم، ويملك الفريق خط دفاع قوي للغاية هذا الموسم، ولكن اللعب ضد جوارديولا سيكون اختبارًا جديدًا لرودجرز ودفاع الفريق.

مدافع ليستر سيتي يكشف عن سبب صحوة فريقه

استعاد مانشستر سيتي خدمات سيرجيو أجويرو بعد أن شارك في التدريبات في الأيام الماضية، ولكنه لازال بعيدًا بعض الشئ عن كامل جاهزيته البدنية، ولكنه سيفتقد لخدمات الثنائي لابورت وساني للإصابة.

من المقرر أن يواصل جوارديولا اعتماده على نفس التشكيل الذي بدأ به مباراة أرسنال عندما اكتسح الجانرز بثلاثية نظيفة، بتواجد ميندي على الجهة اليسرى ووالكر على الجهة اليمنى وفي ما بينهما الثنائي فيرناندينيو وأوتاميندي.

في خط الوسط من المنتظر أن يستمر بيب بالدفع بفودين بعد المستوى الرائع الذي ظهر به ضد الجانرز، بالإضافة إلى كلا من رودري وجاندوجان من أجل منح حرية أكبر للبلجيكي دي بروينه مع الثنائي رحيم وخيسوس.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أنجيلينيو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر

إلكاي جاندوجان - رودري - فيل فودين

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - كيفن دي بروينه

لا توجد غيابات في صفوف ليستر سيتي في مباراتهم القادمة ضد مانشستر سيتي سوى البولندي كابوتسكا الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب عن تشكيلة الثعالب.

من المتوقع أن يقوم رودجرز بتغيير طريقة لعبه في الأسابيع القليلة الأخيرة، مع العودة مرة أخرى إلى طريقة 4/1/4/1 من أجل السيطرة على الأطراف التي تمثل نقطة قوة كبيرة للغاية لمانشستر سيتي، بالاستعانة مجددًا بكلا من ألبرايتون على الجهة اليمنى ومنح ماديسون أدوار دفاعية على الطرف الأيسر.

"I think there could be changes to Leicester's team, but even so, they'll still be able to field a strong XI tonight." - @MattElliott01 #EveLei pic.twitter.com/BX2FzgIiDm