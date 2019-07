موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كيتشي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد ملعب هونج كونج، في الصين أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وكيتشي يوم الاربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019.

أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2018 / 2019 بعد صراع شرس مع الريدز، حيث استطاعوا أن يُحققوا ثلاثية محلية لأول مرة لهم في التاريخ، بعد أن يحققوا بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة بفارق نقتطين عن ليفربول الوصيف، ثم وكأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي،ثم حمل الفريق السماوي بكأس الاتحاد بعد أنتصارهم على وافتورد بستة أهداف دون رد.

كانت آخر مانشستر سيتي وأمام ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت في شانغهاي، في نهائي كأس الدوري الممتاز آسيا البطولية الودية وخسر بركلات الترجيح، من المتوقع أن يقوم السيتيسينز بالكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بهدف الحفاظ على قوة الفريق ودعمه بعناصر جيدة تساعده للإحتفاظ بصدارته للدوري الإنجليزي للسنة الثالثة على التوالي، ومحاولة الوصول للقب دوري أبطال أوروبا

تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات والراحلون عن السيتيسينز

أخبار انتقالات مانشستر سيتي | رفض آلابا مقابل ساني، وفالنسيا يتجاهل أوتاميندي

لا يوجد غيابات فى صفوف مانشستر سيتي فى هذه المباراة امام كيتشي الصيني وستكون جميع العناصر جاهزة للمدرب بيب جوارديولا

"It makes you proud. It makes us feel like we are doing good work.



"People like us. And to come here to and get this support is just amazing, so we’re very happy to be here."



💬 @BernardoCSilva

🔵 #mancity pic.twitter.com/O4UGyF2rXq