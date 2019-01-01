موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد سيلهرست بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم السبت 19 أكتوبر 2019، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

سقط الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي أمام وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن الريدز أصحاب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراة وتلقى هزيمتين.

يقدم كريستال بالاس موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام يونايتد وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 8 مباريات، حقق الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

جوارديولا: ليفربول لا يخسر النقاط لكننا لا نزال في أكتوبر

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كريستال بالاس - مانشستر سيتي استاد سيلهرست بارك الأحد 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، جون ستونز، كيفين دي بروينه، في مباراة كريستال بالاس، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

#PEPTALK 🗣 High praise for @kylewalker2

ahead of #MCIWOL 🐺



🔵 #ManCity pic.twitter.com/T0xQo5l7T3

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي 2019-20 حتى الأن.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لكريستال بالاس

سيغيب عن فريق كريستال بالاس الفرنسي مامادو ساكو بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

🗣 Roy: "I think Raheem Sterling's maturity as a person has been commendable. Not only to score goals and perform for Manchester City, but shouldering the very heavy burden of off-the-field matters such as racism."



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📱 Official club app#CPFC pic.twitter.com/bUlGZtZuXT — F.C. (@CPFC) October 18, 2019

Good time with the fans 👌🏿🔵🔴 @CPFC #cpfcfamily @pumafootball pic.twitter.com/ZLs4MD2DBO

سيبدأ المدرب وي هودسون بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، ففي قلب الدفاع سيكون سكوت دان شريك مارتن كيلي، أمام عن الخط الهجومي للفريق فسيدفع بويلفريد زاها بجانب البلجيكي كريستيان بنتيكي.



التشكيل | 4-4-2