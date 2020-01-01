موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يلتقى عملاق كرة القدم الإنجليزية مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس يوم السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد فى مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين، إلا أن هذا اللقاء سيكون هامًا وصعبًا على السيتيزنس، وذلك لتألق نسور أمام الكبار ورغبة جوارديولا في الحفاظ على المركز الثاني، والذي عاد إليه بعد الفوز على أستون فيلا بستة أهدافٍ لهدف في الجولة السابقة.

يمتلك مانشستر سيتي 47 نقطة تواجد بهم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعهم من 15 انتصار وتعادلين و5 هزائم، ولا يفصله عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث إلا نقطتين فقط، لذا سيكون عليه الفوز على الفريق اللندني خاصةً حتى لا يخسر مزيد من النقاط تبعد ليفربول المتصدر عنه أكثر.

تعادل كريستال بالاس في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي مع آرسنال بهدفٍ لمثله، ليتواجد بذلك في المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصد 29 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و8 تعادلات، وقد خسر الفريق منذ بداية الموسم 7 مبارياتٍ أيضًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - كريستال بالاس الاتحاد السبت 18 يناير 2020،

23 جمادى الأولى 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر ستي

تستمر مشكلة مانشستر سيتي الدفاعية في التواجد مع استمرار غياب إيميريك لابورت بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا ليروي ساني المصاب منذ بداية الموسم.

لا يغير جوارديولا طريقته كثيرًا ومن المتوقع أن يستمر في ذلك في مباراة كريستال بالاس، حيث سيدفع بإيدرسون في حراسة المرمى وأمامه كانسيلو لإراحة ووكر وستونز وفيرناندينيو وميندي، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي دي بروينه ورودري وجوندوجان، أما الهجوم فسيتواجد به أجويرو ومحرز وستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - جواو كانسيلو

إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لكريستال بالاس

يعاني كريستال بالاس من غياب 9 لاعبين، 8 منهم بداعي الإصابة هم تاونسند وشلوب ووارد ودان وفان آنهولت وساخو وماكس ميير، بالإضافة إلى بينتيكي الذي بدأ يتعافى لكنه قد لا يلحق بالمباراة، وسيغيب عن النسور أيضًا لوكا ميليفويفيتش بداعي الإيقاف.

التشكيل | 4-2-3-1

فيسينتي جوايتا

يايرو ريديفالد - جاري كاهيل - جيمس تومكينس - مارتن كيلي

جيمس ماكارثي - شيخو كوياتي

جوردان آيو - جيمس ماكارثر - ويلفريد زاها

كونور ويكهام

