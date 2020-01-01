موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد فولهام والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد فولهام في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يلتقي مانشستر سيتي فريق فولهام يوم الأحد القادم 26 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 1 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي .

فاز السيتيزنس في آخر مبارياته في الدورى الإنجليزي على شيفيلد يونايتد بهدفٍ نظيف، ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، ووصل لهذا الدور من الكأس بعد الفوز على بورت فيل في الدور الثالث بأربعة أهدافٍ لهدف، وجدير بالذكر أنه حامل اللقب ويخوض الآن مغامرة الدفاع عن لقبه.

ينافس فولهام في دوري البطولة الإنجليزية المعادل للدرجة الثانية في الدوريات الأخرى، وحتى الآن يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ووصل للدور الثالث من الكأس بعد الفوز على أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بهدفين لهدف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

أجويرو يمنح مانشستر سيتي انتصارًا على شيفلد يونايتد

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة