موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام يونايتد في الجولة الأولى من الدروي الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد لندن الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين وست هام يونايتد ومانشسترسيتي يوم السبت 10 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 9 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.



حقق السيتيزنز لقب كأس الدرع الخيرية بعد فوز صعب على حساب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب ويمبلي، خاض الفريق فترة إعداد قوية للموسم الجديد والتي شهدت نتائج جيدة لمانشسترسيتى، حيث يسعي أبناء جوارديولا لتحقيق الفوز والحفاظ على لقب البريميرليج هذا الموسم.

على الجانب الآخر أنهى وست هام الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 52 نقطة، حيث بدأ الفريق فترة إعداد استعدادًا للموسم الكروي الجديد وخاض من خلالها 6 مواجهات ودية أمام فريق أتلتيك بيلباو وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثهما، وتلقى الفريق الخسارة أمام مانشسترسيتي بأربع أهداف مقابل هدف وحيد فى كأس آسيا الودية، ويسعي الفريق من خلال المباراة لتحقيق المفاجأة والانتصار على حامل اللقب الموسم الماضي

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة وست هام - مانشسترسيتي استاد لندن الأولمبي السبت 10 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 9 ذو الحجة 1440 ،13:30 مصر، 14:30 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي فى أول مباراة له فى الدوري أمام فريق وست ليروي ساني بسبب الإصابته في مباراة الدرع الخيرية،ولن يغيب أي لاعب أخر للإصابة

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المباراة بطريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامندي في قلب الدفاع، وفي الخط الهجومي الثلاثي برناردو سيلفا، رحيم ستيرلنج، جابرييل جيسوس

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أوليكساندر زينتشينكو - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي كايل وولكر

ديفيد سيلفا - رودريجو هيرنانديز - كيفن دي بروينه

جابرييل جيسوس - لوكاس ناميتشا - رحيم ستيرلينج

الغيابات والتشكيل المتوقع لوست هام

لن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة قبل مواجهة السيتي، وسيكون على المدرب مانويل بليجريني اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

سيبدأ المدرب التشيلي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثاني أنجيلو أوجبونا وعيسي ديوبفي قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثلاثي أندريه يارمولنكو، ميشيل أنطونيو، سيباستيان هيلير



التشكيل | 4-2-3-1