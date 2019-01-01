موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لهذا اللقاء؟

أبانوب صفوت

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستضافة الخصم العنيد شيفيلد يونايتد وذلك في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل 29 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 جمادي الأول 1441 هجريًا.

فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين بعد أن قلب الذئاب الطاولة استغلالًا لطرد البرازيلي إيدرسون مع مرور 11 دقيقة على بداية المباراة، ليفوت فرصة استغلال خسارة ليستر سيتي للانقضاض على المركز الثاني.

في المقابل تعثر شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية بعد أن تعادل على ملعبه مع المتذيل واتفورد، ولكن الفريق الصاعد حديثًا يملك سجل مثالي خارج ملعبه، حيث لم يتعرض لأي خسارة خارج ملعبه على مدار العام الحالي، فهل يًنهي 2019 بدون خسارة؟

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد ملعب الاتحاد الأحد 29 ديسمبر 2019،

3 جمادي الأول 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية كريسس كافانا beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الحارس البرازيلي إيدرسون بعد أن تعرض للطرد في مباراة وولفرهامبتون، عدا ذلك لن يفتقد حامل اللقب لأي لاعب آخر في مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة القادمة.

كما هو متوقع وطبيعي في تلك الفترة المزدحمة بالمباريات، سيقوم جوارديولا بالمداورة في التشكيلة الأساسية، لذا قد نرى الفريق يعتمد عل بعض الأسماء التي لم تشارك كثيرًا مثل كانسيلو، زينشينكو بالإضافة إلى فودين وسيرجيو أجويرو العائد للتو من الإصابة.

التشكيل | 4-3-1-2

كلاوديو برافو

أوليكساند زينشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - جواو كانسيلو

فيل فودين - رودري - إلكاي جاندوجان

كيفن دي بروين

سيرجيو أجويرو - جابرييل جيسوس

الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد

لن يعاني شيفيلد يونايتد من أي غيابات سواء للإيقاف أو الإصابة في المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع السيتي، وسيسعى خلالها الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي لإنهاء العام بدون أي خسارة خارج ملعبه سواء في الدرجة الممتازة أو الأولى.

من المتوقع أن يضطر ويلدر للمداورة وتغيير بعض اللاعبين في التشكيل بسبب ضيق الوقت بين مباريات الجولتين التاسعة عشر والعشرين، وقد يُشرك بعض الأسماء أمثال جاجيلكا في خط الدفاع، فريمان في الوسط، وميسوت وبيلي شارب في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2