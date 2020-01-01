موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا للغاية على شيفيلد وينزداي، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل 4 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 8 رجب 1441 هجريًا، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل السيتي المباراة منتعشًا بتحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم وهي كأس الرابطة بعد التغلب في النهائي على أستون فيلا بهدفين لهدف، وسيسعى لاستكمال المسيرة في كأس الاتحاد من أجل أن يظفر بالبطولة الثانية، خاصًة وأن لقب الدوري شبه محسوم لصالح ليفربول، ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بتشكيلة قوية لتفادي احتمالية حدوث أي مفاجأة قد تعكر صفو الاحتفالات باللقب الأول.

في المقابل، سيسعى شيفيلد وينزداي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب، على أمل أن تتسبب المباراة في نقطة تحول بموسم الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر في بطولة دوري الرابطة الإنجليزية ويسعى لتحسين موقفه قبل نهاية الموسم.

المزيد من الفرق

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع..

مانشستر سيتي يهدد سجل ليفربول ويحصد كأس الرابطة

موعد مباراة شيفيلد وينزداي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة شيفيلد وينزداي - مانشستر سيتي هيلزبرة الأربعاء 4 مارس 2020،

8 رجب 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع مانشستر سيتي بالدفع بالتشكيلة الأساسية، حيث إيديرسون في حراسة المرمى وأمامه فيرناندينو ووكر وكيفن دي بروين يقود منتصف الملعب وسيرجيو أجويرو في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون

بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان

رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

التشكيل المتوقع لشيفيلد وينزداي

لن يفتقد شيفيلد وينزداي لأي لاعب عن مواجهة مانشستر سيتي، وتبدو تشكيلة الفريق جاهزة بصورة على كاملة على أمل تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

سيعتمد جاري مونك على طريقة 4/4/2 بتواجد داوسون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بالمر، توم ليس، جوليان بورنر وفوكس وفي وسط الملعب الرباعي باري بانان، كيران لي وكلا من قديم هاريس وجاكوب ميرفي على الأطراف وفي المقدمة الثنائي فليتشر وفورستيري.

التشكيل | 4-4-2

كاميرون داوسون

مورجان فوكس - جوليان بورنر - توم ليس - ليام بالمر

جاكوب ميرفي - كيران لي - باري بانان - قديم هاريس