موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار دوينتسك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباريات مانشستر سيتي ضد شاختاردونيتسك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد رضوان | تويتر

يفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهةٍ صعبة ضد شاختار دونيتسك في استاد ميتاليست، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 محرم 1441 هجريًا.

لا يحمل السيتيزنس ذكرياتٍ سعيدة عند مواجهة الفريق الأوكراني على أرضه ووسط جماهيره، ففي الموسم الماضي نجح الكروتي في الفوز على الأزرق السماوي بهدفين لهدف في دور المجموعات من ذات الأذنين أيضًا، وما سيصعب مهمة جوارديولا في رحلته إلى الأراضي الأوكرانية هي خسارته في الدوري الإنجليزي على يد نورويتش سيتي الصاعد حديثًا.

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أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي في المجموعة الأولى الضعيفة نسبيًا رفقة أتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى شاختار منافسه في الجولة الأولى، وكانت آخر مباريات الفريق الأوكراني ضد زوريا في الدوري وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة، ليواصل التحليق في الصدارة برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن أوليكسلندريا الوصيف.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شاختار دونيتسك - مانشستر سيتي استاد ميتاليست الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مانفريداس لوكجانكوكاس Bein sports HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشسترسيتي

يستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة بنجامين ميندي ايضًا لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بطريقته المعتادة مع الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي إيميريك لابورتي ونيكولاس أوتامندي في قلب الدفاع، وفي الخط الهجومي الثلاثي برناردو سيلفا، رحيم ستيرلنج، سيرجيو أجويرو



التشكيل | 4-3-3

إيديرسون مورايش

أوليكساندر زينتشينكو - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر

إلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز

رحيم ستيرلينج - ديفيد سيلفا - برناردو سيلفا

سيرجيو أجويرو

الغيابات والتشكيل المتوقع لشاختار

لن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة أوالإيقاف فى مباراة السيتيزين، وسيكون جميع العناصر جاهزة لهذه المواجهة الصعبة.

سيعتمد المدرب لويس كاسترو على نفس الطريقة التي يعتمد عليها مع الفريق، وسيكون ميكولا ماتفيينكو وسيرهي ك في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي إيريك ماكسيم تشوبو، بديلًا لكافاني

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه بياتوف

إيسمايلي - ميكولا ماتفيينكو - سيرهي كريقتسوف - سيرهي بولبات

ألان باتريك - تاراس ستيانينكو

تايسون - مارلوس - ماتيوس كاردوسو مارتينز